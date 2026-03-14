العراق: نرفض أي اعتداء يستهدف البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملة في أراضينا

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عن رفضها لأي اعتداء يستهدف البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملة في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها تعرب عن رفضها القاطع لأي اعتداء يستهدف البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملة على أراضي جمهورية العراق، مؤكدة التزام الحكومة العراقية بضمان أمن وسلامة جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها، بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة.

وأضافت أن السلطات المختصة، وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، باشرت تحقيقاتها بشأن بعض الاعتداءات التي استهدفت البعثات الدبلوماسية والقنصلية، على أن تُرفع نتائج التحقيق إلى الجهات العليا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولفتت إلى أن "الحكومة والأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي أعمال عنف أو اعتداءات تستهدف البعثات الدبلوماسية، وستواصل اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار".



