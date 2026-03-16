حزب الله يقصف مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية بالصواريخ

أعلن حزب الله، في بيانين منفصلين، اليوم الإثنين، أن عناصره استهدفوا مرتين مركز "بيت الجندي" في مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية بالصواريخ.

وقال الحزب في بيان إنه ""دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:40 الإثنين 16/03/2026 مركز "بيت الجندي" في مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخيّة".

وفي بيان ثان أعلن " حزب الله" أنه " دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 08:50 الإثنين 16/03/2026 للمرّة الثانية مركز "بيت الجندي" في مستوطنة كريات شمونة بصاروخ نوعيّ وسرب من المسيّرات الانقضاضيّة".

وكان" حزب الله" قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة، اليوم الإثنين، أن عناصره استهدفوا جنوداً إسرائيليين عند بوّابة هونين وفي موقع هضبة العجل في إسرائيل، وفي جبل الباط وفي ميس الجبل في جنوب لبنان، بالصواريخ والقذائف المدفعية.

يذكر أن " حزب الله" كان قد بدأ منتصف ليل الثاني من مارس الحالي باستهداف موقع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا بصلية من الصواريخ وسرب من المسيرات.

ويشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي منذ فجر الثاني من مارس الحالي سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعدد من المناطق في جنوب لبنان وفي البقاع شرق لبنان. وامتدّت الغارات إلى عدد من المناطق في جبل لبنان وشمال لبنان. ولا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرّة حتى الساعة.

وقرّر مجلس الوزراء في لبنان، في جلسته الطارئة التي انعقدت في 2 مارس الحالي، الحظر الفوري لنشاطات "حزب الله" الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون وحصر عمله بالمجال السياسي. وأعلن رفضه وإدانته عملية إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.