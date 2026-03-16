ترامب: أسعار النفط ستنهار فور انتهاء الحرب والصراع ثمن زهيد للغاية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أسعار النفط «ستنهار» فور انتهاء الحرب، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن الأمر «سيستغرق وقتًا طويلًا».

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع مراسلة موقع «بي بي إس» الأمريكي ليز لاندرز، والتي نشرت عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مضمونها الذي ركز في الأساس على الحرب ضد إيران.

وأشارت إلى أن ترامب أخبرها في بداية المكالمة أن الوقت غير مناسب للحديث لأنه كان في خضم «اجتماع مهم للغاية»، لكنه بدأ الحديث بتقييم عام أشار فيه إلى أن وضع الولايات المتحدة «جيد جدًا».

وذكرت أن الرئيس الأمريكي كرّر تصريحاته حول تدمير الجيش الإيراني، مضيفًا: «إنهم (الإيرانيون) يريدون إبرام صفقة، لكنهم ليسوا مستعدين لذلك في رأيي».

وبسؤاله عن استهداف جزيرة «خرج» الإيرانية، أوضح ترامب، أن الجزيرة مُعطلة تمامًا، باستثناء أنابيب نقل النفط؛ التي حرص على عدم استهدافها لأن تركيبها يستغرق سنوات.

وتعهد بتكرار الهجوم على الجزيرة وتدميرها بشكل كامل، مضيفًا أنه «تعمد ترك مسافة 90 مترًا تقريبًا حول أي شيء له علاقة بالنفط».

وذكر أنه «ترك الكثير من البنية التحتية في طهران، لأنّ تدميرها سيستغرق سنوات من البناء»، مجددًا تصريحاته حول إمكانية تدمير محطات الكهرباء الإيرانية في غضون ساعة واحدة.

واستطرد: «إعادة بناء محطات الكهرباء سيستغرق سنوات، وسيكون له أثر نفسي كبير. لذا أحاول التريّث في مثل هذه الأمور»، بحسب تعبيره.

واعتبر أن الصراع «ثمن زهيد للغاية» بعد سنوات من إرهاب النظام الإيراني.

وبسؤاله أخيرا عن وجود قوات أمريكية على الأرض في إيران، وما إذا كان يتوقع حدوث ذلك، أجاب: «لا أريد أن أقول ذلك».

وعندما سألته المراسلة عمّا إذا كان تفكيره قد تغيّر بشأن هذه المسألة، أجاب: «لا، لم يتغيّر»، وأعرب عن عدم رغبته في مناقشة هذه الأمور الاستراتيجية مع صحفي.



