الحرس الوطني الكويتي: قوة الواجب تمكنت من إسقاط 6 طائرات درون في مواقع مسئوليتها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني الكويتي جدعان فاضل أن قوة الواجب تمكنت خلال ال24 ساعة الماضية من إسقاط 6 طائرات "درون" في مواقع المسئولية التي تتولى تأمينها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني في بيان، إن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

ودعا الجميع ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة.

وأكد أن قوات الحرس الوطني وبالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.