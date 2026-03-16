أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، الاثنين، مقتل 6 من عناصرها، وإصابة 4 آخرين، إثر قصف طال أحد مقارها بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وقالت الهيئة في بيان: "تعرضت سيطرة الشهيد حيدر في قضاء القائم بمحافظة الأنبار إلى قصف صهيوني غادر استهدف موقعا أمنيا رسميا تابعا لهيئة الحشد الشعبي".

وأضافت: "أسفر الاعتداء عن استشهاد 6 من المجاهدين وإصابة 4 آخرين، في حصيلة أولية، أثناء أدائهم واجبهم في حماية الأرض والسيادة".

وأوضحت: "تعرّض الشهداء والجرحى لهذا الاعتداء الآثم أثناء تأديتهم واجبهم الرسمي، في إطار اعتداءات متكررة استهدفت قواتنا الأمنية البطلة خلال الأيام الماضية".

وأكدت أن هذه الاعتداءات لن تزيدها إلا ثباتا وإصرارا على أداء واجبها في الدفاع عن العراق وصون سيادته، بحسب قولها.

والخميس، أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، سقوط 27 قتيلا و50 جريحا بغارات أمريكية على مقراتها منذ مطلع مارس الجاري.

وأوضحت أن العدد الكلي للضربات بلغ 32 ضربة جوية أسفرت عن 27 قتيلا و50 مصابا من "الحشد الشعبي".

وتأتي هذه الهجمات في سياق عدوان أمريكي إسرائيلي متواصل على إيران منذ 28 فبراير الماضي، ورد طهران عليه.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.