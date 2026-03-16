المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يأمر بتعيين محسن رضائي مستشارا عسكريا له

أفادت وكالة «مهر»، بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أمر بتعيين القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي، مستشارًا عسكريًا له.

ورضائي عسكري إيراني قاد الحرس الثوري الإيراني لعدة سنوات، عُيِّن أمينا عاما لمصلحة تشخيص النظام عام 2007، وترشح للانتخابات الرئاسية 2013 التي فاز فيها حسن روحاني.

ولد محسن رضائي مير قائد يوم 9 سبتمبر 1954 في مدينة مسجد سليمان بمحافظة خوزستان، ودرس الهندسة الميكانيكية في جامعة «علم وصنعت» في طهران، وشارك في هذه المدة في الثورة الإسلامية عام 1979.

كان رضائي من مؤسسي منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية، ثم انضم إلى الحرس الثوري بعد تأسيسه. وفي سن 27 أصبح رئيسا لمؤسسة الحرس بأمر من قائد الثورة الإمام الخميني، وكان قائدا للقوات المسلحة خلال ثماني سنوات من الحرب مع العراق.

عارض نظام حكم الشاه مبكرا، فزج به في السجن، لكنه ما لبث أن استأنف نشاطه السياسي وشارك في الثورة الإسلامية.

كان أحد رجالات الثورة وتولى عدة مناصب منها قيادة الحرس الثوري الإيراني. انتقل من العمل العسكري إلى السياسي بعد أن عينه المرشد الأعلى علي خامنئي، أمينا عاما لمجمع تشخيص مصلحة النظام عام 1997.

خاض تجارب انتخابية عديدة، فقد تقدم مرشحا عن جبهة اليمين المحافظ (ائتلاف الإمام والقيادة) للانتخابات التشريعية عام 1999، ولكنه لم يحصد الأصوات المطلوبة، ثم ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2005 ولكنه انسحب مبررا الأمر بكثرة عدد المرشحين مما سيوزع أصوات الناخبين عليهم بشكل كبير.

ولكنه وصل إلى نهائيات السباق الرئاسي عام 2009، فتنافس مع محمود أحمدي نجاد ومير حسين موسوي ومهدي كروبي، وبعد أن حصل على المرتبة الثالثة بعد أحمدي نجاد وموسوي، سجل اعتراضه على النتائج، ولكنه سحبه لاحقا مفضلا الابتعاد عن ساحة الصراع التي أدت إلى أزمة داخلية بعد فوز أحمدي نجاد بولاية ثانية.