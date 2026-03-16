قطر ترد على تصريحات عراقجي: لا حاجة إلى إنشاء لجان تحقيق وسط الهجمات

ردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، على تصريحات وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، الذي قال إن بلاده مستعدة للجلوس مع دول المنطقة وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة لمعرفة طبيعة الأهداف التي تعرّضت للهجمات، وما إذا كانت أهدافاً أمريكية أم لا.

وقال الأنصاري إن إيران تهاجم قطر والدول المجاورة بدون سبب، وبالتالي ليس هناك حاجة إلى إنشاء لجان تحقيق، مشيرا إلى أن قطر سبق أن أعلنت أنها خارج الصراع، لكن إيران تحاول "إدخالنا فيه ونحاول إيجاد حل من خلال الدبلوماسية وليس الوقت المناسب لإنشاء اللجان، بل تركيزنا الحالي هو على الدفاع عن أوطاننا وحمايتها من الاعتداءات الإيرانية"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن أي تهديد للملاحة وحريتها هو "تهديد لنا جميعاً"، إذ إن كل دول العالم تعتمد عليه في الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وبالتالي لا يمكن القبول بهذا الوضع، مؤكداً وجود اتصالات لضمان بقاء المضيق مفتوحاً.

وتابع الأنصاري قائلاً إن "أولويتنا هي سلامة الأطقم على السفن، وأن يكون هناك توافق دولي حول الشكل الذي سيتم فيه تأمين هذه السفن".

كما أشار من جهة أخرى إلى أن الدبلوماسية الخليجية نشطة وتسعى إلى خفض التصعيد وإنهاء حدة التوتر والوصول إلى حل دبلوماسي، ولكن "هذا لا يعني التساهل في الاعتداء على دولنا".

وتشهد المنطقة حالة من التصعيد العسكري منذ 28 فبراير الماضي، إثر الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران والتي أسفرت عن مقتل المئات، من بينهم المرشد الإيراني على خامنئي ومسئولون أمنيون رفيعو المستوى.

وفي المقابل، تواصل طهران عملياتها عبر إطلاق رشقات صاروخية وهجمات بالدرونز باتجاه أهداف إسرائيلية، فضلا عن استهداف ما تصفه بـ"المصالح الأمريكية" في عدد من الدول العربية.