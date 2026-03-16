لاريجاني يوجه رسالة إلى الدول الإسلامية: تعرضنا لخداع أمريكي إسرائيلي ولا نسعى للهيمنة

وجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، مساء الاثنين، رسالة من 6 بنود، قال إنها موجهة إلى المسلمين في أنحاء العالم وإلى حكومات الدول الإسلامية.

وقال في رسالته، التي نشرها عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «طهران تعرضت لخداع أمريكي إسرائيلي أثناء المفاوضات وكان الهدف منه تفكيك إيران».

وأشار إلى أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي أدى إلى مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من المدنيين والقادة العسكريين، قائلًا إن «المعتدين واجهوا مقاومة وطنية وإسلامية صلبة من الشعب الإيراني»، بحسب تعبيره.

ونوه أنه «لم تقف أي دولة إسلامية إلى جانب الشعب الإيراني، باستثناء حالات نادرة وفي حدود المواقف السياسية فقط»، مضيفًا: «مع ذلك استطاع الشعب الإيراني بإرادته القوية أن يقمع العدو المعتدي حتى أصبح اليوم، عاجزاً عن إيجاد مخرج من هذا المأزق الاستراتيجي»، وفق قوله.

وأكد أن إيران ماضية في طريق المقاومة ومواجهة أمريكا وإسرائيل، الذين وصفهما بـ«الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر».

ولام على بعض الدول التي قالت إن إيران أصبحت «عدوًا لها»، لأنها استهدفت قواعد أمريكية ومصالح أمريكية وإسرائيلية في أراضيها.

وأضاف: «هل يُطلب من إيران أن تقف مكتوفة الأيدي، بينما تستخدم القواعد الأمريكية في بلدانكم للاعتداء عليها؟ إنها ذرائع واهية. فالمواجهة اليوم بين أمريكا وإسرائيل من جهة، وإيران المسلمة وقوى المقاومة من جهة أخرى».

ودعا إلى التفكير في مستقبل العالم الإسلامي، معقبًا: «أنتم تعلمون أن أمريكا لا وفاء، لها وأن إسرائيل عدو لكم. توقفوا لحظة وتأملوا في أنفسكم وفي مستقبل المنطقة. إن إيران ناصحة لكم ولا تسعى إلى الهيمنة عليكم».

واختتم رسالته بالقول إن «وحدة الأمة الإسلامية، إذا تحققت بكل قوة، قادرة على أن تضمن الأمن والتقدم والاستقلال لجميع دولها».