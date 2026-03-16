 هيئة البث الإسرائيلية: سقوط شظية صاروخية قرب الكنيست بالقدس
هيئة البث الإسرائيلية: سقوط شظية صاروخية قرب الكنيست بالقدس


نشر في: الإثنين 16 مارس 2026 - 4:57 م | آخر تحديث: الإثنين 16 مارس 2026 - 4:57 م

أفادت هيئة البث العبرية، مساء اليوم الاثنين، بسقوط شظية صاروخية قرب الكنيست بالقدس.

ونشرت عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صورة توثق موقع سقوط الشظية قرب الكنيس اليهودي.

وقبل قليل، سقطت شظايا صاروخ إيراني، الاثنين، على منطقة بيت شيمش غربي القدس المحتلة، وسُمعت أصوات انفجارات قوية.

وكانت صفارات الإنذار دوت للمرة الثانية في القدس، الاثنين، بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران.

وقبلها، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران، ثم سمعت في أنحاء المدينة أصوات انفجارات قوية، نتجت عن محاولة اعتراض الصواريخ.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن شظايا صاروخ خلفتها عمليات الاعتراض سقطت على منطقة بيت شيمش غربي القدس، دون تسجيل إصابات بشرية.

ولم يتسن التأكد من مصادر مستقلة بشأن التداعيات المحتملة لسقوط الشظايا من إصابات وأضرار مادية.

 

