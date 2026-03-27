الولايات المتحدة تعلن عن تخفيف العقوبات على بيلاروس

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، تخفيف القيود المفروضة على مجموعة من الشركات المالية وشركات البوتاس المرتبطة ببيلاروس، في أحدث مؤشر على تحسن العلاقات بين رئيسها ألكسندر لوكاشينكو وواشنطن.

وأدت الحرب مع إيران إلى توقف كبير في صادرات الأسمدة النيتروجينية المصنعة في الخليج، كما حدت من وصول المزارعين إلى مكونات أساسية في صناعة الأسمدة. وقد أدى الارتفاع الحاد في أسعار الأسمدة إلى عجز بعض المزارعين الأمريكيين عن الحصول عليها بأي ثمن.

وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء إنه يعتزم طرح "مجموعة متنوعة" من السياسات "لدعم المزارعين الأمريكيين" في ظل خوض إدارته حربا في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، التقى لوكاشينكو مع المبعوث الخاص لترامب إلى بيلاروس جون كوال في العاصمة مينسك، وأمر بالإفراج عن 250 سجينًا سياسيا في إطار اتفاق مع واشنطن لتخفيف بعض العقوبات الأمريكية.