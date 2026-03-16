أول ناقلة نفط خام غير إيرانية تعبر مضيق هرمز منذ بدء الحرب

رصدت منصة "مارين ترافيك" لتتبع حركة السفن، الأحد، عبور أول ناقلة نفط خام "غير إيرانية" مضيق هرمز، منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران نهاية فبراير.

ووفقًا للمنصة، فإن ناقلة النفط الباكستانية "كراتشي" من فئة "أفراماكس"، المحملة بخام "داس" من أبوظبي، باتت أول سفينة "غير إيرانية" تعبر مضيق هرمز.

ودخلت الناقلة التي يبلغ طولها حوالي 237 متراً، المنطقة الاقتصادية الخالصة لإيران يوم أمس الأحد، وعبرت مضيق هرمز في نفس اليوم.

وأكملت الناقلة التي ترفع العلم الباكستاني، عبورها للمضيق وهي تبحر حاليا في خليج عُمان.

وفي 2 مارس الجاري، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز، وأنها ستهاجم السفن التي تحاول عبور الممر الاستراتيجي.

وكانت معطيات شركة البيانات البحرية البريطانية "ليودس ليست إنتيلجينس"، الجمعة، أفادت بأن عدد السفن التي عبرت المضيق خلال الفترة بين 1 و11 مارس من العام الماضي بلغ 1229 سفينة، بينما انخفض خلال الفترة نفسها من العام الجاري إلى 77 سفينة فقط.

وأوضح تقرير الشركة في حينه أن غالبية السفن التي ما زالت تستخدم المضيق تنتمي إلى ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، المرتبط بروسيا وإيران، والذي يُستخدم للالتفاف على العقوبات الغربية.

ويمر من المضيق نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه بزيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

وجاء قرار إيران في أعقاب بدء إسرائيل والولايات المتحدة هجمات عليها منذ 28 فبراير الماضي، قتلت ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم 202 طفل و223 سيدة والمرشد الأعلى علي خامنئي، إضافة إلى أكثر من 15 ألف جريح ودمار واسع.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وإصابة 3369، بالإضافة إلى هجمات أخرى قتلت وأصابت عسكريين أمريكيين.

كما تشن هجمات على تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول مجلس التعاون الخليجي الست والعراق والأردن، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.

وتتعرض إيران للهجوم رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو 2025.