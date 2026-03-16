السجن 15 عاما لمتهم بالتعدي جنسيا على ابنته في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، "ع.ال.ع"، سائق، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالتعدي على ابنته "ش.ع.ال"، 26 عامًا، داخل مسكن الأسرة.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 37306 لسنة 2025 جنايات ثانٍ الرمل، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ حول قيام شخص بالتعدي على ابنته جنسيًا كرها عنها، داخل مسكن الأسرة.

وجاء في التحقيقات أنه وفي غضون عام 2021، وأثناء تواجد المجني عليها برفقة والدها المتهم، داخل مسكنهما، تعدى عليها كرهًا عنها، ثم هددها، وتوعدها بإنزال العقاب بها إذا أبلغت والدتها، لكنها أبلغتها بما حدث فحررت محضر بالواقعة.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أُحيل إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي اتخذت بحقه قرارها المُتقدم.