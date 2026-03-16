«الوطنية للإعلام» تشكر الرئيس السيسي على إعطاء الإذن لإطلاق موقع وتطبيق إذاعة القرآن الكريم

وجّهت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إعطائه الإذن لانطلاق موقع وتطبيق إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

وقال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة: "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الحمهورية على قراره بالتوجيه بحماية تراث الإذاعة والتليفزيون وفي المقدمة تراث إذاعة القرآن الكريم".

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام: "لقد تلقينا في أغسطس 2025 توجيه الرئيس بالعمل على إنهاء الموقع والتطبيق استعداداً لإطلاقه، وقد بذل فريق عمل إذاعة القرآن الكريم والموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام بالتعاون مع وزير الاتصالات والمستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية.. جهود متواصلة، حتى أسعدنا الرئيس اليوم باطلاق الموقع والتطبيق في ذكري الاحتفال بليلة القدر".

يضم الموقع والتطبيق الذي سيسمح لكل المسلمين في العالم الاستماع لإذاعة القرآن الكريم، ولكل تراثها منذ نشأتها في ستينيات القرن العشرين وحتى اليوم.

كما يضم الموقع جميع التلاوات ترتيلاً وتجويداً، وجميع البرامج والابتهالات علي مدى زمني يمتد لأكثر من 60 عاماً. ويتميز موقع إذاعة القرآن الكريم بسهولة التحرك خلال مكوناته والإفادة من خدماته بيسر شديد.

عنوان موقع إذاعة القرآن الكريم من القاهرة

https://misrquran.gov.eg