الخميس 26 مارس 2026 12:03 م القاهرة
الممثل الأمريكي مارك روفالو يهاجم المستوطنين الإسرائيليين: خارجون عن القانون

أنقرة - الأناضول
نشر في: الخميس 26 مارس 2026 - 11:53 ص | آخر تحديث: الخميس 26 مارس 2026 - 11:53 ص

• انتقد الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

انتقد الممثل الأمريكي الشهير "مارك روفالو" الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، واصفا المستوطنين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية بأنهم "خارجون عن القانون تماما".

وشارك روفالو عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأربعاء، خبرا لصحيفة "الجارديان" البريطانية حول الإسرائيليين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وجاء في الخبر: "وفقا لبيانات الأمم المتحدة، قتل جنود إسرائيليون ومستوطنون منذ عام 2020 ما لا يقل عن ألف و100 مدني فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، ربعهم من الأطفال، ولم يُوجه أي اتهام رسمي بشأن هذه الوفيات".

وكتب روفالو معلقا: "إنهم خارجون تماما عن القانون فيما يتعلق بالقتل وسرقة الأراضي، سواء في الداخل أو الخارج".

وبحسب معطيات فلسطينية، نفذ مستوطنون إسرائيليون خلال فبراير الماضي 511 اعتداء في عموم الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين.

