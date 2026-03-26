رئيس البرلمان الإيراني: صمود الشعب وتضحية القوات المسلحة خلقا ظروف النصر التاريخي لإيران

وجه محمد باقر قاليباف، رئيس برلمان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رسالة إلى الشعب الإيراني.

وقال عبر حسابه على منصة «إكس» قبل قليل: «يا أمة إيران البطلة، إن وجودكم في الشوارع لمدة 25 ليلة وتضحية القوات المسلحة قد خلقا الظروف لتحقيق نصر تاريخي لإيران الحبيبة».

وأكد أنه «لا يمكن لأحد أن يوجه إنذارا نهائيا لإيران أو الإيرانيين، ولن يفقد أطفالكم هذه الفرصة حتى يتحقق النصر بالكامل، وتنتهي الحلقة المفرغة من الحرب».

وفي سياق متصل، قال رئيس البرلمان الإيراني، في وقت سابق من مساء اليوم، إن تنفيذ حزب الله 87 عملية عسكرية في ليلة واحدة يؤكد أنه «يفيض بالحياة أكثر من أي زمن مضى، واليوم، تثبت العمليات الخاطفة، والضربات النوعية المتواصلة التي ألحقت خسائر جسيمة بمعدات العدو الصهيوني وقواته، صدق الوعود، واعلموا أن مخزونا من المفاجآت قادم إليكم.. فترقّبوا».