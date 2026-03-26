أمريكا: مادورو يحضر جلسة استماع بشأن قضية تهريب المخدرات

نقلت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، إلى قاعة محكمة في نيويورك حيث يسعى لإسقاط لائحة اتهامه بتهريب المخدرات على خلفية نزاع جيوسياسي حول أتعاب المحاماة.

ودفع محامي مادورو، بأن الولايات المتحدة تنتهك الحقوق الدستورية للرئيس المعزول من خلال حظر استخدام أموال الحكومة الفنزويلية لتغطية أتعاب المحاماة الخاصة به.

وتعد جلسة الاستماع، اليوم الخميس، هي المرة الأولى التي يمثل فيها مادورو وزوجته، سيليا فلوريس، أمام المحكمة منذ جلسة توجيه الاتهام في يناير الماضي، والتي احتج خلالها على اعتقالهما من جانب قوات الجيش الأمريكي، وأعلن: "أنا بريء. أنا رجل نزيه، الرئيس الدستوري لبلادي". وقد دفعت فلوريس أيضا ببراءتها.