الأردن: 356 بلاغا عن سقوط شظايا وإصابة واحدة منذ 28 فبراير

أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، الاثنين، تعاملها مع 356 بلاغا لسقوط شظايا منذ بدء الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على إيران في 28 فبراير الماضي، وما أعقبها من رد عسكري لطهران، لافتة إلى وقوع إصابة واحدة.

وقالت المديرية (تتبع للداخلية) في بيان، إن "كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت منذ تاريخ 28 فبراير وحتى عصر اليوم (الاثنين)، مع 356 بلاغا لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات المملكة".

وأوضحت أنه لم تسجل سوى إصابة واحدة بسيطة لطفل في محافظة إربد شمالي المملكة.

ودعت المديرية، المواطنين إلى "الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية، وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد في حال وجود أي مشاهدات".

وجددت التأكيد على "ضرورة عدم التجمهر أو الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف، لما يشكله من خطورة شديدة".

ومنذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما ضد إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد السابق علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.