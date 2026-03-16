إصابة لاعب منتخب السعودية بالرباط الصليبي

أعلن نادي القادسية السعودي مساء اليوم الاثنين، إصابة لاعبه وليد الأحمد، مدافع منتخب السعودية بقطع في الرباط الصليبي.

ويفتقد المنتخب السعودي مدافعه وليد الأحمد في نهائيات كأس العالم بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

أصيب وليد الأحمد، مدافع فريق القادسية بقطعٍ في الرباط الصليبي، حسبما أعلن ناديه.

وسيخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة، تتحدَّد بعدها مدة غيابه وموعد عودته للمشاركة، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية مع مصر وديا يوم 27 مارس الجاري استعدادا لكأس العالم 2026.