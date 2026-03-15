وزير الرياضة يلتقي الاتحاد المصري للريشة الطائرة

التقى وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، بمقر الوزارة، هادية حسني، رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، يرافقها أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لمتابعة الاتحادات الرياضية وتطوير منظومة العمل الرياضي خلال المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء، استعرض مجلس إدارة الاتحاد أبرز ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية على صعيد تطوير اللعبة، وتوسيع قاعدة الممارسة، وتنظيم البطولات المحلية والدولية، إلى جانب الجهود المبذولة لإعداد وتأهيل اللاعبين في مختلف المراحل السنية، بما يسهم في تعزيز حضور اللعبة على المستويين القاري والدولي.

كما تابع وزير الشباب والرياضة خطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الاستعداد لاستضافة بطولة العالم للناشئين للريشة الطائرة، والمقرر إقامتها في مصر خلال شهر أكتوبر المقبل. وتم خلال اللقاء استعراض الجوانب التنظيمية والفنية الخاصة بالبطولة، والتنسيق الجاري مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة لضمان خروج الحدث بالصورة التي تعكس مكانة مصر وقدرتها على تنظيم كبرى البطولات الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم للاتحادات الرياضية، بما يسهم في تطوير الألعاب المختلفة، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وإعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية وتحقيق نتائج متميزة.