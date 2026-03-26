نحو ثلث طالبي اللجوء الإيرانيين في ألمانيا يحصلون على الحماية

رغم التصعيد في إيران، لم يحصل مؤخرا سوى نحو ثلث طالبي اللجوء الإيرانيين في ألمانيا على الحماية.

جاء ذلك في رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار" كلارا بونجر، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين.

وبحسب البيانات، بلغت نسبة الطلبات التي تمت الموافقة عليها في يناير وفبراير الماضي 35% من طلبات اللجوء التي بت فيها المكتب الاتحادي الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين. ولا تشمل هذه النسبة الحالات التي حُسمَت لأسباب شكلية، مثل كون دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن الطلب. ومع ذلك، فإن نسبة الحماية ارتفعت مؤخرا، إذ بلغت في المتوسط خلال عام 2025 نحو 8ر26%.

وكانت احتجاجات على مستوى البلاد قد اندلعت في إيران نهاية ديسمبر 2025، بسبب أزمة اقتصادية حادة وانهيار مفاجئ في قيمة العملة المحلية، الريال.

وتصاعدت الاحتجاجات في 8 و9 يناير 2026 مع وصول الاضطرابات إلى المدن الكبرى، فيما تصدت لها أجهزة الأمن بقبضة شديدة. وفي نهاية فبراير الماضي شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران، ولا تزال الحرب مستمرة.

وتظهر بيانات الوزارة أيضا أن الإيرانيين يحققون نجاحا متكررا عند الطعن قضائيا في قرارات رفض طلبات اللجوء، حيث نجحوا في أكثر من ثلث الحالات خلال العام الماضي، وذلك مع استبعاد الحالات التي حُسمَت لأسباب شكلية.

واعتبرت بونجر ذلك مؤشرا على أن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين يتخذ قرارات صارمة أكثر من اللازم بشأن طلبات الإيرانيين، وقالت: "يتم رفض 61% من النساء المتقدمات بطلبات لجوء من إيران، رغم النظام المعادي للمرأة والقوانين التمييزية بشكل منهجي... التضامن مع الناس في إيران يجب أن يكون مختلفا"، مطالبة وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت بتغيير نهج اتخاذ القرار في المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين.