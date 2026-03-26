ألمانيا وأستراليا تعززان التعاون العسكري وتبحثان نظام إنذار مبكر فضائي

اتفقت ألمانيا وأستراليا على تعميق التعاون العسكري بينهما استجابة للتهديدات الأمنية المتغيرة، بما في ذلك خطط لتطوير نظام إنذار مبكر فضائي، وفق ما أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الخميس.

كما اتفق بيستوريوس ونظيره الأسترالي ريتشارد مارلس على العمل نحو إبرام اتفاقية لوضع القوات، بهدف تبسيط وتنظيم انتشار القوات، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية.

وأكد بيستوريوس أن تعزيز التعاون الدفاعي أصبح ضرورة، مشيرا إلى نقص الإمدادات الذي أبرزته الحرب في الشرق الأوسط، لا سيما في الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف أن ألمانيا بحاجة إلى تنويع مورديها وشراكاتها بعد اعتمادها بشكل مفرط في السابق على مصادر محددة، بما في ذلك الصين في سلاسل الإمداد والولايات المتحدة في بعض أنظمة التسليح، موضحا أن برلين تسعى إلى توسيع شراكاتها لضمان توفير معدات دفاعية بأسعار مناسبة وعلى نطاق واسع.

من جانبه، وصف مارلس المحادثات بأنها خطوة مهمة، وقال: "في عالم مليء بالتحديات، أشعر بقدر أكبر من الأمان بعد هذا النوع من النقاشات التي أجريناها اليوم".

وتعد أستراليا المحطة الأخيرة في جولة بيستوريوس، التي شملت أيضا اليابان وسنغافورة، ورافقه خلالها مسؤولون تنفيذيون كبار من شركات دفاع ألمانية كبرى.