مسئول بالبيت الأبيض: أنفقنا 12 مليار دولار على العمليات ضد إيران حتى الآن

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، إنفاق 12 مليار دولار على العمليات العسكرية ضد ايران.

وقال مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض كيفن هاسيت في تصريحات صحفية: "أنفقنا حتى الآن 12 مليار دولار على العمليات العسكرية ضد إيران"، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف هاسيت: "نملك حاليًا ما نحتاج من التمويل لوزارة الحرب"، لافتًا إلى أن "المشكلة الكبرى حاليًا هي أسعار الطاقة ونحن نراقب الوضع عن كثب".

وتابع: "نحن بحاجة لمعالجة وضع الاقتصاد العالمي وسنقوم بذلك سريعًا".

وتواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن غارات على إيران منذ 28 فبراير الماضي، حيث أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

ومنذ الرد الإيراني الأول على الهجوم، باشرت إيران توجيه ضربات صاروخية وبطائرات مسيّرة استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في عدد من دول الخليج.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي، أطلقت إيران منذ أواخر فبراير أكثر من ثلاثة آلاف صاروخ وطائرة مسيّرة باتجاه مواقع في سبع دول عربية.

ورغم نجاح أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض الجزء الأكبر منها، فقد تسببت بعض الهجمات في أضرار طالت منشآت مدنية وبنى تحتية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، إضافة إلى وقوع إصابات بين المدنيين والمقيمين.

وكانت الإمارات من أكثر الدول تعرضًا للهجمات، تلتها الكويت والبحرين وقطر والسعودية، إلى جانب العراق والأردن وعُمان، وفق شبكة بي بي سي.