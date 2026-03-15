أعلنت مصر للطيران تقليص عدد رحلاتها الجوية إلى دبي لتصبح رحلة واحدة يوميًا بدلًا من رحلتين، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.



وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، أن القرار يأتي في ضوء التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في مطار دبي لجميع شركات الطيران العاملة بالمطار، والتي تقضي بتقليل كثافة الرحلات القادمة والمغادرة، وذلك على خلفية المستجدات التي تشهدها المنطقة.



ودعت مصر للطيران عملاءها المسافرين على رحلات دبي إلى مراجعة حجوزاتهم والتأكد من مواعيد الرحلات من خلال التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر عدة وسائل، من بينها الاتصال برقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، أو الرقم الأرضي 090070000، بالإضافة إلى الأرقام الدولية المخصصة لخدمة العملاء.



كما يمكن للمسافرين التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بمركز الاتصالات، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة للاطلاع على أي تحديثات تتعلق بالرحلات.



وأكدت الشركة أنها تتابع تطورات الموقف بشكل مستمر، وستقوم بإبلاغ عملائها بأي مستجدات تتعلق بجدول الرحلات فور صدورها.