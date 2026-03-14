صفارات الإنذار تدوي بالأردن

• وهجوم صاروخي إيراني جديد باتجاه إسرائيل، وفق مراسل الأناضول

دوت صفارات الإنذار بالأردن مجددا، مساء السبت، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن رشقة صاروخية إيرانية جديدة تجاه إسرائيل.

وأفاد مراسل الأناضول، أن الصفارات انطلقت في الأردن بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق شمالي إسرائيل جراء إطلاق صواريخ من إيران.

وأشار إلى سماع دوي انفجارات بالمنطقة ناجمة عن اعتراضات.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الأردني اعتراض 79 صاروخا وطائرة مسيرة من أصل 85 أُطلقت من إيران باتجاه مواقع حيوية داخل المملكة، وذلك خلال الأسبوع الثاني من الحرب.

وقالت مديرية الإعلام العسكري في الجيش، في بيان، إن "85 صاروخا وطائرة مسيرة أُطلقت من إيران بشكل مباشر تجاه أراضي المملكة الأردنية، مستهدفة مواقع حيوية".

وأوضح البيان أن "79 صاروخا وطائرة مسيرة جرى اعتراضهم من قبل سلاح الجو الملكي، فيما لم تتمكن الدفاعات من صد 5 مسيرات وصاروخ واحد، مما أدى إلى سقوطها داخل الأراضي الأردنية".

من جهتها، بينت مديرية الأمن العام (تتبع لوزارة الداخلية) أن "عدد البلاغات الناتجة عن المتساقطات من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تعاملت معها كوادر الدفاع المدني والشرطة وصل إلى 93 بلاغا، وكانت تتعلق بسقوط أجسام وشظايا في معظم المحافظات خلال الأسبوع الماضي".

وأشارت مديرية الأمن، في بيان، إلى أن "كوادر الدفاع المدني تعاملت مع 9 إصابات ناجمة عن الأحداث التي وقعت خلال الأسبوع الماضي".

وأوضحت أنه "تم نقل المصابين للعلاج وحالتهم العامة متوسطة إذ غادروا المستشفى بعد تلقيهم للعلاج اللازم".

ويأتي ذلك في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الأمريكي المشترك على إيران الذي بدأ في 28 فبراير الماضي، ورد طهران بسلسلة من الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.