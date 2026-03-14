الحرس الثوري: مضيق هرمز لم يغلق عسكريا بعد

وصرح وقال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني بحسب وكالة واع: "نذكر أن مضيق هرمز لم يغلق عسكريًا بعد بل يتم فقط التحكم فيه".

وأضاف: "الأمريكيون ادعوا كذبًا تدمير سفننا ومرافقة ناقلات النفط والآن يطلبون مساندة من الآخرين".

وأكدت القيادة البحرية في الحرس الثوري اﻹيراني، اليوم السبت، أنه لا تقارير حتى الآن عن اقتراب أي مدمرة أمريكية من سواحلنا.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أن مضيق هرمز مفتوح لكنه مغلق في وجه ناقلات وسفن أعداء إيران وحلفائهم، فيما بين أن "القوات الإيرانية سترد على أي هجمات ضد منشآت الطاقة".

وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن مضيق هرمز سيفتح قريبًا.