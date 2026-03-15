ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية الأمريكية بالعراق من ألاباما وأوهايو

كشف يوم السبت، شقيق زوجة أحد الضحايا في حادث تحطم طائرة أمريكية بالعراق ، أن طيارًا من ولاية ألاباما كان حصل على ترقية إلى رتبة رائد في يناير الماضي، ولم يمضِ على انتشاره في المهمة سوى أيام قلائل، قبل أن تتحطم طائرة إعادة التزود بالوقود التي كانت تقله في العراق هذا الأسبوع، ليلقى حتفه هو وخمسة من زملائه.

وقال جيمس هاريل، شقيق زوجة الرائد أليكس كلينر/33 عاما/ في تصريحات للصحفيين يوم السبت ، أثناء تأكيده لنبأ وفاته، إنه خلف وراءه ثلاثة أطفال صغار، بينهم توأم يبلغ من العمر 7 أشهر وطفل في الثانية من عمره.

وأضاف هاريل ، : "إنه لأمر مفجع.. لقد كان أبًا رائعًا، وأحب عائلته بإخلاص شديد".

كما أكد والدا ضحية من ولاية أوهايو أن ابنهما كان أيضًا على متن الطائرة، مشيرَين إلى أنهما سيتذكرانه دائما بابتسامته المميزة.

ورغم أن وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ لم تكشف رسميًا عن هويات الضحايا الستة حتى الآن، إلا أن عائلاتهم بدأت في الإعلان عن أسماء ذويها.