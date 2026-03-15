قرقاش: للإمارات حق الدفاع عن النفس ونولي العقل والمنطق الأولوية

قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، اليوم السبت، إن بلاده لديها الحق في الدفاع عن نفسها، بيد أنها "لا تزال تضع العقل والمنطق في مقدمة أولوياتها".

وأكد قرقاش، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن "الإمارات مستمرة في ممارسة ضبط النفس".

وكانت إيران، قد أطلقت مئات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه جيرانها في الخليج العربي خلال الحرب، لكنها ذكرت أنها تستهدف الأصول الأمريكية، رغم التقارير التي أفادت بوقوع إصابات أو محاولات استهداف لأهداف مدنية مثل المطارات وحقول النفط.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة "سحقت" مواقع عسكرية في جزيرة خرج، وأن البنية التحتية النفطية قد تكون الهدف التالي إذا استمرت طهران في عرقلة مرور السفن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً خُمس الإمدادات النفطية العالمية.