الكويت: إصابة 3 عسكريين باستهداف مسيرتين قاعدة جوية

• وزارة الدفاع قالت إن منظومة الدفاع الجوي رصدت 7 مسيرات معادية منذ فجر السبت

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، السبت، تعرّض 3 من منتسبي القوات المسلحة لإصابات طفيفة ووقوع أضرار مادية إثر استهداف مسيرتين "معاديتين" لقاعدة أحمد الجابر الجوية شمالي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان على منصة شركة "إكس" الأمريكية إن "منظومة الدفاع الجوي رصدت منذ فجر اليوم السبت، 7 مسيّرات معادية، حيث تم تدمير عدد 3 منها، فيما سقطت اثنتان خارج منطقة التهديد ولم تُشكّل أي خطر".

وأضافت: "كما استهدفت مسيرتان معاديتان قاعدة أحمد الجابر الجوية، ونتج عن ذلك وقوع بعض الأضرار المادية في محيط القاعدة، كما تعرّض 3 من منتسبي القوات المسلحة لإصابات طفيفة حيث تلقّوا العلاج اللازم، وحالتهم الصحية مستقرة".

وفي وقت سابق السبت، أعلن الحرس الوطني الكويتي إسقاط طائرة مسيرة في أحد المواقع التي يتولى تأمينها في البلاد.

واستهدفت إيران 7 دول عربية بينها الكويت بما لا يقل عن 3554 صاروخا وطائرة مسيّرة، إضافة إلى الهجوم بمقاتلتين، خلال 15 يوما ضمن ما تصفه بالرد على العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها، وفق إحصاء أجرته الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية حتى مساء الخميس.

وتستمر الهجمات الإيرانية منذ 28 فبراير الماضي على هذه الدول، رغم إعلان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قبل أيام، وقف الهجمات على الدول المجاورة "ما لم ينطلق منها أي هجوم" ضد بلاده.