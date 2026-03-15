استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طوباس

استشهد أربعة فلسطينيين بينهم طفلان، فجر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون جنوب طوباس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن وحدات خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى البلدة، تبعتها تعزيزات عسكرية من حاجزي عين شبلي وتياسير، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة، ما أسفر عن استشهاد مواطن ومواطنة وطفلين كانوا بداخلها.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الوصول إلى موقع الحدث في طمون بعد بلاغ عن وجود عدد من الإصابات.

وأضافت أن قوات الاحتلال سلمت طواقمها طفلين من موقع الحدث، وجرى فحصهم وتبين بشكل أولي أنهما غير مصابين.

وفي وقت لاحق، أفادت الجمعية بأن قوات الاحتلال منعت طواقمها من استلام مصابين من داخل المركبة، وأجبرتهم على مغادرة المكان، وسط تقديرات بتواجد ثلاثة مصابين في المركبة، دون معرفة طبيعة إصاباتهم. قبل أن تعلن الجمعية عن استلام طواقمها أربعة شهداء من داخل المركبة: رجل وسيدة وطفلان.

من جانب آخر، ذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود حسن بني عودة ونجله حسن، بعد مداهمة منزلهما في البلدة.