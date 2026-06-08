 مقتل 4 أشخاص وأكثر من 200 جريح جراء زلزال الفلبين القوي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 4 أشخاص وأكثر من 200 جريح جراء زلزال الفلبين القوي

د ب أ
نشر في: الإثنين 8 يونيو 2026 - 8:09 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 يونيو 2026 - 8:09 ص

أفادت السلطات الفلبينية اليوم الاثنين بسقوط أربعة قتلى وإصابة أكثر من 200 آخرين جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد، وتسبب أيضا في حدوث موجات تسونامي.

 


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