مقتل 4 أشخاص وأكثر من 200 جريح جراء زلزال الفلبين القوي

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أفادت السلطات الفلبينية اليوم الاثنين بسقوط أربعة قتلى وإصابة أكثر من 200 آخرين جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد، وتسبب أيضا في حدوث موجات تسونامي.