مركز التحذير بالمحيط الهاديء: تهديد تسونامي زال بصورة كبيرة بعد زلزال الفلبين

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قال مركز التحذير من التسونامي بالمحيط الهاديء إن تهديد تسونامي زال بصورة كبيرة بعدما أدى زلزال الفلبين لاندفاع الأمواج إلى اليابسة بالمنطقة.