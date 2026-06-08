 مركز التحذير بالمحيط الهاديء: تهديد تسونامي زال بصورة كبيرة بعد زلزال الفلبين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مركز التحذير بالمحيط الهاديء: تهديد تسونامي زال بصورة كبيرة بعد زلزال الفلبين

د ب أ
نشر في: الإثنين 8 يونيو 2026 - 8:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 يونيو 2026 - 8:08 ص

قال مركز التحذير من التسونامي بالمحيط الهاديء إن تهديد تسونامي زال بصورة كبيرة بعدما أدى زلزال الفلبين لاندفاع الأمواج إلى اليابسة بالمنطقة.


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