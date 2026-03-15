انقطعت الكهرباء، اليوم السبت، عن مئات الآلاف من الأشخاص بعدما هبت رياح عاتية إلى الشرق من منطقة البحيرات العظمى في الولايات المتحدة، مما أسفر عن سقوط أشجار وأضرار كبيرة.

وتوفي شخص واحد على الأقل في حريق غابات ضخم ناجم عن الرياح في نبراسكا.

وأفاد موقع باور أوتيدج دوت يو إس، الذي يرصد انقطاعات الكهرباء على مستوى البلاد، بأن 450 ألف عميل ما زالوا متأثرين حتى منتصف النهار في ولايات أوهايو وبنسلفانيا وميشيجان.

وشهد مطار كليفلاند بيرك ليكفرونت رياحا بسرعة 137 كيلومترا.

وتسببت الرياح في إسقاط مظلة محطة وقود في نيو فرانكلين بأوهايو ومتجر قطع غيار سيارات في بالدوين بولاية بنسلفانيا.

وسقطت أشجار على المنازل والسيارات من كليفلاند إلى بيتسبرج. وتضرر سطح مدرسة في ضاحية نيلز بشيكاغو في ولاية إلينوي بشدة جراء الحريق.