مسئولون إسرائيليون: ترامب لا يخطط لإنهاء الحرب في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة

ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، نقلًا عن مسئولين إسرائيليين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يخطط لإنهاء الحرب خلال أسبوعين أو خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وأضاف المسئولون الإسرائيليون: "نأخذ في الاعتبار احتمال أن يتخذ ترامب قرارًا مفاجئًا إذا خلص إلى أن أهدافه قد تحققت".

وأشار الموقع إلى أن مستشاري ترامب يحذرونه من إطالة أمد الحرب مع إيران، في ظل مخاوف داخل الإدارة الأمريكية من تداعيات استمرار التصعيد في المنطقة.

ونقل الموقع عن مصدر مسئول في إدارة ترامب قوله إن ما وصفه بـ"عبث الإيرانيين" في مضيق هرمز والتهديدات المرتبطة به يزيد من تمسك الرئيس الأمريكي بموقفه المتشدد تجاه طهران.

وعلى صعيد التطورات الميدانية، أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم بدء موجة واسعة من الغارات في مناطق متفرقة داخل إيران، بالتزامن مع هجمات إيرانية استهدفت مواقع في إسرائيل، مع دخول المواجهات يومها الثالث عشر.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ غارة على مجمع "تلكان" النووي الإيراني في طهران.

في المقابل، أعلن الجيش الإيراني في بيان بثه التلفزيون الرسمي أنه استهدف قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين، إضافة إلى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت".