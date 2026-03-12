لبنان يحتج على عملية للحرس الثوري الإيراني بالتعاون مع حزب الله

قرر لبنان، اليوم الخميس، استدعاء من يلزم من السفارة الإيرانية بعدما صدر عن الحرس الثوريّ حول عمليّة بالتعاون مع حزب الله، وفق وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص.

وقال وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية وتلاوته المقررات الرسمية، "إن الرئيس سلام أكّد الجهود الديبلوماسيّة لوقف الحرب وشكر الدول التي أرسلت مساعدات إغاثيّة".

وأشار إلى "أن الرئيس سلام طلب من وزير الخارجيّة استدعاء من يلزم من السفارة الإيرانيّة بعدما صدر عن الحرس الثوريّ حول عمليّة بالتعاون مع حزب الله".

ولفت إلى البحث في موضوع التحريض، وقال الرئيس سلام "إنّنا ضدّ القمع ولكن ضدّ الفتنة بأيّ شكل كانت".

وأضاف: "تطرقنا إلى أهمية التأكُّد من هويات النزلاء في الفنادق وهناك 592 مركز إيواء فتح أبوابه".

وأعلن أن "لا داعي لأن يبقى أحد من النازحين في الشوارع فهناك ٣٦ مركزًا متاحًا لاستضافتهم إضافة إلى وجود قدرة استيعابية في المدينة الرياضية وإذا لزم الامر هناك ١٠٠ مركز إضافيّ كذلك".