الجيش الإسرائيلي ينذر سكان الضاحية الجنوبية لبيروت بإخلاء مساكنهم

وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء الخميس، إنذارًا عاجلًا إلى سكان الضاحية الجنوبية، وبالأخص سكان أحياء: حارة حريك، والغبيري، والليلكي، والحدث، وبرج البراجنة، وتحويطات الغدير، والشياح بإخلاء منازلهم.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «حرصًا على سلامتكم، نحثكم على الإخلاء فورًا وعدم العودة إلى هذه الأحياء حتى إشعار آخر».

وأشار إلى أن «الجيش لن يتردد باستهداف كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية»، مضيفًا: «️أنتم تعرضون أنفسكم وحياتكم للخطر - لذلك أخلوا المنطقة فورًا»، بحسب تدوينته.

ومساء الأربعاء، استهدفت غارات عنيفة الضاحية الجنوبية لبيروت، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي بدء موجة واسعة من الهجمات على المنطقة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن قواته بدأت «موجة هجمات واسعة النطاق في الضاحية ببيروت»، مؤكدا أن عمليات الاعتراض الجوي مستمرة على مدار الساعة.

وأضاف أن الجيش سيواصل العمل «بقوة ضد حزب الله»، متهما الحزب بالانضمام إلى الحملة العسكرية والعمل تحت رعاية النظام الإيراني.

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان يوم الثاني من مارس الجاري، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة يوم 28 فبراير الماضي هجوما عسكريا، خلَّف 1332 قتيلا بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي الثاني من مارس، هاجم حزب الله موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر 2024، واغتيالها خامنئي.

وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب البلاد وشرقها، كما شرعت في الثالث من مارس في توغل بري محدود بالجنوب.