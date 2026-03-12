الدفاع الإماراتية: تعاملنا مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة قادمة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة.

وقالت عبر حسابها على منصة «إكس» قبل قليل: «تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية 12 مارس 2026، مع 10 صواريخ باليستية، و26 طائرة مسيرة قادمة من إيران».

وأشارت إلى تعامل الدفاعات الجوية الإماراتية مع 278 صاروخا باليستيًا، و15 صاروخ جوال، و1540 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر.

وأضافت أن هذه الاعتداءات خلفت 6 حالات وفاة من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنجلادشية، بالإضافة إلى 131 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنجلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، والفلسطينية، والغانية والأندونيسية.

وشددت أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.