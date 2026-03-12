 لاستقطاب راغبي المتعة.. ضبط سيدتين نشرتا فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل - بوابة الشروق
الخميس 12 مارس 2026 9:42 م القاهرة
لاستقطاب راغبي المتعة.. ضبط سيدتين نشرتا فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل


نشر في: الخميس 12 مارس 2026 - 9:08 م | آخر تحديث: الخميس 12 مارس 2026 - 9:08 م

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدتين متهمتين بنشر مقاطع فيديو تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب الفيديوهات، وتمكنت من ضبط المتهمتين حال تواجدهما بمنطقة العامرية بالإسكندرية وبحوزتهما 3 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى والأدوات المستخدمة فى التصوير.

وبمواجهة المتهمتين اعترفتا بقيامهما بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب راغبى المتعة بدون تمييز مقابل مبالغ مالية.


