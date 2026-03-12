شخص ينهي حياة طليقته بسلاح أبيض في مدينة ملوي بالمنيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقدم شخص على إنهاء حياة طليقته باستخدام سكين في مدينة ملوي جنوبي محافظة المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وكان اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطاراً من الرائد أحمد عبد العظيم، معاون مباحث بندر ملوي، يتضمن قيام شخص بإنهاء حياة طليقته في مدينة ملوي جنوبي محافظة المنيا.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين قيام شخص بإنهاء حياة طليقته باستخدام سكين.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بواقعة الأمر، وتباشر النيابة العامة التحقيقات، وكلفت بندب مصلحة الطب الشرعي لإجراء أعمال الصفة التشريحية.



