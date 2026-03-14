الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 5 مسيّرات في المنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر السبت، اعتراض وتدمير 5 مسيّرات في المنطقة الشرقية.

كما أكدت الوزارة على لسان المتحدث باسمها تركي المالكي، اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي.

وسبق أن تم الإعلان عن تدمير الدفاعات السعودية، صاروخًا باليستيًّا أُطلق نحو محافظة الخرج، و65 طائرة مسيَّرة، بينها 28 بعد دخولها المجال الجوي، والأخرى في المنطقتين الشرقية والوسطى، والخرج، والربع الخالي.

ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الدفاع تركي المالكي، جرى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه محافظة الخرج (80 كيلومتراً جنوب شرقي الرياض)، و28 طائرة مسيَّرة بعد دخولها المجال الجوي للبلاد، و22 في المنطقة الشرقية، و7 بالمنطقتين الشرقية والوسطى، و3 في الخرج، و3 أخرى في الخرج والربع الخالي، وواحدة في الربع الخالي، وإسقاط واحدة أثناء محاولتها الاقتراب من حي السفارات بالعاصمة الرياض.

وأطلق الدفاع المدني السعودي، مساء الجمعة، إنذاراً في الخرج للتحذير من خطر، وذلك عبر «المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ»، قبل أن يعلن زواله بعد نحو 14 دقيقة، داعياً إلى الاستمرار في اتباع تعليماته، وتجنُّب التجمهر والتصوير نهائياً، والابتعاد عن مواقع الخطر.