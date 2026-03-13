يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت، طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا.

وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وخليج السويس وقد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء على فترات متقطعة .

وفرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر والصحراء الغربية قد تكون متوسطة أحيانا بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة .

ونشاط رياح تتراوح سعرتها 40 إلى 50 كم/ س على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء ومناطق من محافظة البحرى الأحمر، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر على بعض المناطق فترات متقطعة .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 12

العاصمة الجديدة 24 10

6 اكتوبر 25 10

بنهــــا 23 12

دمنهور 23 11

وادى النطرون 23 11

كفر الشيخ 23 12

بلطيم 22 11

المنصورة 23 12

الزقازيق 24 12

شبين الكوم 23 11

طنطا 22 11

دمياط 24 16

بورسعيد 24 16

الإسماعيلية 25 11

السويس 25 11

العريش 27 12

رفح 27 11

رأس سدر 23 12

نخل 25 09

كاترين 17 07

الطور 25 15

طابا 25 14

شرم الشيخ 28 18

الغردقة 27 16

الاسكندرية 19 12

العلمين الجديدة 18 12

مطروح 17 13

السلوم 17 10

سيوة 20 09

رأس غارب 27 16

سفاجا 28 17

مرسى علم 30 18

شلاتين 31 17

حلايب 30 17

أبو رماد 33 16

مرسى حميرة 31 17

أبرق 32 16

جبل علبة 32 16

رأس حدربة 30 18

الفيوم 24 12

بني سويف 24 12

المنيا 24 11

أسيوط 25 11

سوهاج 28 13

قنا 32 15

الأقصر 34 17

أسوان 37 18

الوادى الجديد 30 15

أبوسمبل 37 18