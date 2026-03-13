مدربة منتخب إيران للسيدات: كلمات مذيع تلفزيوني أثرت على اللاعبات ودفعتهن لطلب اللجوء في أستراليا

قالت مرضية جعفري، مدربة منتخب إيران للسيدات، اليوم الجمعة، إن تعليقات أحد مقدمي البرامج في التلفزيون الإيراني الرسمي عن الفريق خلال المشاركة في كأس آسيا لكرة القدم أثرت نفسيًا على اللاعبات، ودفع بعضهن إلى طلب اللجوء في أستراليا.

وانطلقت البطولة التي تستضيفها أستراليا بالتزامن مع الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، بحسب وكالة رويترز.

وبعد أن اختارت اللاعبات الوقوف صامتات خلال عزف النشيد الوطني قبل مباراتهن الأولى أمام كوريا الجنوبية، وصفهن محمد رضا شهبازي، مقدم البرامج في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بأنهن «خائنات أثناء الحرب».

وفي بيان نشره الاتحاد الإيراني لكرة القدم عبر حسابه على تطبيق «تيليجرام» قبل حذفه لاحقًا، قالت جعفري: «تأثرت لاعباتنا في المباراة الأولى بسبب الأجواء الثقيلة التي نشأت».

وأضافت، في إشارة إلى تعليقات المذيع: «الخطأ الأكبر ارتكبه من هم في الوطن ولم يفهموا تلك الأجواء، وهاجموا بنات هذا الوطن».

وتابعت: «طلبت من الاتحاد متابعة الأمر، لأن ما حدث أثر نفسيًا على اللاعبات، وقد تحملنا عواقب ذلك. أنا على يقين أنه لو لم تكن هناك تلك الأجواء، لما بقيت أي لاعبة من لاعباتنا في أستراليا».

ومنحت أستراليا هذا الأسبوع تأشيرات دخول لأغراض إنسانية لخمس لاعبات إيرانيات طلبن اللجوء خلال البطولة، فيما حصلت لاعبتان أخريان على حق اللجوء يوم الأربعاء الماضي، بينما قررت لاعبة ثالثة العودة إلى إيران.

وقالت جعفري إن الشرطة الأسترالية تواصلت مع اللاعبات في أكثر من مناسبة، وعقدت لقاءات فردية معهن، في ظل الأجواء السياسية التي صاحبت الحرب.

وأضافت: «لحسن الحظ، كانت ردود فعل غالبية أعضاء الفريق سلبية تجاه طلب اللجوء. حتى محدثة زلفي، التي وافقت في البداية، غيرت رأيها وستعود إلى إيران مع الفريق».

واختتمت قائلة إن الشائعات المتداولة حول جولنوش خوسرافي وأفسانه شاترينور غير صحيحة، مؤكدة أنهما مع الفريق حاليًا في ماليزيا، ومن المقرر عودتهما إلى إيران قريبًا.