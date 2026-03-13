رصيد القمح بميناء دمياط يتجاوز 96 ألف طن

أفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم، بأن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 سفن، بينما غادرته 10 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 25 سفينة.

وأوضح المركز في بيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة 36114 طنًا، تضمنت 16331 طن يوريا و909 أطنان أسمنت و459 طن علف بنجر و18415 طن بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35202 طن شملت 18875 طن قمح، و6817 طن خردة، و1381 طن حديد، و6700 طن ذرة و1429 طن خشب زان.

وحسب البيان سجلت حركة الصادر من الحاويات 1465 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2713 حاوية مكافئة، في حين وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 54582 طنًا، وبلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 42394 طنًا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1301 طن قمح، متجهًا إلى صوامع شبرا، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6067 شاحنة.