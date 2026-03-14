هجوم بطائرات مسيّرة يستهدف مطار الكويت ويصيب نظام الرادار

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بالكويت، بتعرّض مطار الكويت الدولي لاستهداف من قبل عدة طائرات مسيّرة أصابت نظام رادار المطار، دون تسجيل إصابات بشرية.

وقالت الهيئة في بيان، إنه تم التعامل مع الحادثة وفق خطة الطوارئ المعمول بها منذ بداية الأزمة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة.

وأكدت الهيئة حرصها الدائم على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني في دولة الكويت.

بيان صحفي



صرّحت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر المتحدث الرسمي السيد/ عبدالله الراجحي، بأنه في مساء اليوم تعرّض مطار الكويت الدولي لاستهداف من قبل عدة طائرات مسيّرة اصابت نظام رادار المطار. دون تسجيل إصابات بشريه ولله الحمد.



وتواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن غارات على إيران منذ 28 فبراير الماضي، حيث أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

ومنذ الرد الإيراني الأول على الهجوم، باشرت إيران توجيه ضربات صاروخية وبطائرات مسيّرة استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في عدد من دول الخليج.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي، أطلقت إيران منذ أواخر فبراير أكثر من ثلاثة آلاف صاروخ وطائرة مسيّرة باتجاه مواقع في سبع دول عربية.

ورغم نجاح أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض الجزء الأكبر منها، فقد تسببت بعض الهجمات في أضرار طالت منشآت مدنية وبنى تحتية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، إضافة إلى وقوع إصابات بين المدنيين والمقيمين.

وكانت الإمارات من أكثر الدول تعرضًا للهجمات، تلتها الكويت والبحرين وقطر والسعودية، إلى جانب العراق والأردن وعُمان، وفق شبكة بي بي سي.