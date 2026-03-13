صاروخ إيراني يحمل قنابل عنقودية يستهدف إسرائيل ويلحق أضرارا بمبان ومنشآت

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن الصاروخ الإيراني الذي أُطلق، مساء اليوم الجمعة، على وسط إسرائيل حمل رأسا حربيا من نوع قنابل عنقودية، وفقا لمشاهد أولية وتقييمات عسكرية.

وأشارت التقارير إلى أن الصاروخ أصاب منطقة في حُولون أدت إلى اندلاع حريق في حظيرة خيول، حيث أنهت فرق الإطفاء والإنقاذ عملياتها دون تسجيل إصابات، مع وقوع أضرار في ممتلكات ومبانٍ، بينها منازل ومستودعات.

كما هرعت فرق الطوارئ والإسعاف لإجراء مسوحات في ثلاثة مواقع مختلفة وسط البلاد إثر تقارير عن سقوط شظايا.

في إحدى المدن اندلعت حرائق على سطح مبنى، وفي موقع آخر تم العثور على شظايا سقطت في منطقة مفتوحة، ولم تُسجل إصابات حتى الآن، بحسب وكالة "معاً "الفلسطينية.

ودوت صفارات الإنذار في عدة بلدات في الوسط، في هجوم يُعد السادس منذ منتصف الليل.