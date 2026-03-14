بيراميدز يعود بتعادل ثمين مع الجيش الملكي في دوري الأبطال

حول فريق بيراميدز تأخره بهدف إلى التعادل 1-1 في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلى ملعب الأمير مولاي عبدالله استطاع بيراميدز أن يعود بنتيجة تمنحه أفضلية نسبية قبل مباراة الإياب، حيث تجنب الخسارة ونجح في التسجيل خارج ملعبه أيضا.

سجل أحمد حمودان هدف تقدم الجيش الملكي في الدقيقة 8، وتعادل محمود عبدالحفيظ "زلاكة" التعادل في الدقيقة 52.

ونجح الجيش الملكي في تسجيل هدف مبكر بعد هجمة سريعة في الدقيقة الثامنة واستغلال لاختراق ناجح من الجبهة اليمنى، لينطلق أحمد حمودان صوب منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية لم يستطع أحمد الشناوي التصدي لها لتسكن الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني نجح بيراميدز في تعديل النتيجة من خلال هدف محمود زلاكة، الذي استغال ضربة ركنية لُعبت إلى داخل منطقة الجزاء وأخطأ الدفاع في التعامل معها وكذلك الحارس رضا التاجناوتي، لتتهيأ الكرة أمام زلاكة الذي تابعها بتسديدة في الشباك، بالدقيقة 52.

وحاول الفريقان تغيير النتيجة مرة أخرى، حيث سعى الجيش الملكي للخروج بانتصار على ملعبه، بينما اعتمد بيراميدز على مرتدات خطيرة كادت تمنحه التقدم.

ويتقابل الفريقان في مباراة الإياب يوم السبت 21 مارس الجاري في ملعب الدفاع الجوي، حيث يكفي بيراميدز التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل.