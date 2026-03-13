تقدمت النقابة العامة للأطباء، بخالص التهنئة للأستاذ الدكتور هشام الغزالي، رئيس الجمعية المصرية للسرطان، بمناسبة اختيار سيادته عضوًا في اللجنة العلمية لأورام الثدي (Breast Cancer – Early Stage) التابعة لـ European Society for Medical Oncology (ESMO).

وقالت النقابة في بيان له اليوم، إن هذا الاختيار يعد من أهم التقديرات العلمية الدولية في مجال الأورام، حيث تضم هذه اللجنة نخبة من الخبراء العالميين الذين يساهمون في تطوير الأبحاث ووضع التوجهات الحديثة لعلاج السرطان.

وأعربت النقابة العامة للأطباء عن أمنياتها للأستاذ الدكتور هشام الغزالي دوام التوفيق والنجاح في هذه المهمة العلمية الرفيعة، بما يعكس مكانة الكفاءات الطبية المصرية على الساحة الدولية، ويسهم في دعم مسيرة البحث العلمي وتطوير أساليب علاج الأورام.