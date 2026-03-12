نتنياهو: مصير مجتبى خامنئي ونعيم قاسم معروف وهناك مفاجآت قادمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مصير المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي والأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم "معروف".

وتحدث نتنياهو في أول مؤتمر صحفي له منذ بداية الحرب الحالية مع إيران عن مصير مجتبى قائلا إن "هناك مفاجآت قادمة".

وأشار إلى أن مجتبى لم يجرؤ على الخروج بوجهه إلى الجمهور

ووصف نتنياهو الضربات الإسرائيلية ضد الحرس الثوري والباسيج في إيران بأنها قاصمة، مؤكدا "نعمل على إزالة كل التهديدات من إيران"، على حد تعبيره.

كما توعد حزب الله بأنه سيدفع ثمنا باهظا، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

ومنذ 28 فبراير الماضي تهاجم إيران إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف دولا عربية وتقول إن الهدف ليست هذه الدول وإنما "قواعد ومصالح أمريكية فيها"، غير أن الهجمات تسببت بأضرار بمنشآت مدنية، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وبدأت طهران هذه الهجمات عقب الهجوم الإسرائيلي الأمريكي المتواصل على إيران منذ 28 فبراير، والذي أودى بحياة مئات الأشخاص منهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون إيرانيون.