البيت الأبيض: تحذير إف بي آي بشأن رد إيراني في كاليفورنيا غير مؤكد

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، اليوم الخميس، إن تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) لوكالات إنفاذ القانون الشهر الماضي من احتمال أن ‌تحاول طهران الرد على أي ضربات أمريكية على إيران بشن هجمات بطائرات بدون طيار في كاليفورنيا استند إلى معلومة واحدة غير مؤكدة، مضيفة أنه لم يكن هناك قط مثل هذا التهديد للولايات المتحدة من إيران.

وظهر التحذير السري الذي أصدره ⁠المكتب، من خلال مركز المخابرات الإقليمي المشترك في لوس أنجلوس الذي يضم عدة وكالات، للعلن يوم الأربعاء، مع استمرار الحرب التي بدأت في 28 فبراير بضربات أمريكية وإسرائيلية مكثفة على إيران، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأشار التنبيه إلى معلومات لدى المكتب تفيد بأن إيران "كانت تسعى في أوائل فبراير إلى شن هجوم مفاجئ باستخدام طائرات بدون طيار" بإطلاقها من سفينة ضد أهداف في كاليفورنيا "في حالة شن ‌الولايات ⁠المتحدة ضربات ضد إيران".

وقالت ليفيت، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الخميس، إن التحذير استند إلى رسالة بريد إلكتروني واحدة أرسلت إلى سلطات إنفاذ القانون المحلية في كاليفورنيا تحتوي على معلومة واحدة غير مؤكدة.

وأضاف ⁠ليفيت: "للتوضيح: لا يوجد أي تهديد من إيران على وطننا ولم يكن موجودا أبدا".

كانت "إيه بي سي نيوز" أول من أورد أنباء عن النشرة الأمنية الصادرة ⁠عن مكتب التحقيقات الاتحادي.

وتجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة شن هجمات مدعومة من إيران على الأراضي الأمريكية.

وردا على سؤال، ⁠أمس الأربعاء، عما إذا كان قلقا من أن تصعد إيران ردها ليشمل ضربات على الأراضي الأمريكية، قال ترامب لصحفيين: "لا.. لست قلقا".