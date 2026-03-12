الحرس الثوري: سنواصل عملية الوعد الصادق حتى طرد الجيش الأمريكي ومعاقبة إسرائيل

قال الحرس الثوري الإيراني، إن يوم القدس العالمي، هو رمز انتفاضة واندفاع العالم الإسلامي وأحرار ومطالب الحق في العالم للدفاع عن الشعب الفلسطيني، وإعلان الكراهية والرفض تجاه النظام الصهيوني المزيف والاحتلالي وجرائمه التي امتدت 78 عامًا في جغرافيا المسلمين.

وأضاف في بيان عبر «تيلجرام»، مساء الخميس، أن المجتمع البشري يشهد فصلًا جديدًا من جرائم واشعال الحروب من قبل أمريكا والنظام الصهيوني الظالم والمحتل، مع اعتداءات وحشية وفرض حرب جديدة على إيران لتحقيق حلم إخضاع وتقسيم هذه الأرض المقدسة.

وتابع أن «حرس الثورة الإسلامية في موسم الحزن والفقدان على استشهاد قائد الثورة الإسلامية، آية الله على خامنئي، وتجديد البيعة مع خلفه، القائد الأعلى للثورة، آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي، يدعو جميع شرائح وأفراد الشعب الإيراني للمشاركة المهيبة في المسيرة الوطنية ليوم القدس، التي ستقام غدًا في مختلف أنحاء إيران القوية والواسعة».

واختتم: «ستواصل قوات حرس الثورة الإسلامية، بقوة وحسم، عمليات وعد صادق 4، التي وصلت حتى الآن إلى موجة 42، والتي حققت القوة والعزة للإيرانيين، وألحقت الهزيمة والخذلان والاحباط بالأعداء الأمريكيين والصهاينة، حتى طرد الجيش الأمريكي من المنطقة، ومعاقبة النظام الصهيوني الشرير والذئبي، لتوفير الأرضية والسبل لتحقيق الأمن والسلام الدائم في المنطقة بمشاركة إرادة باقي الدول الإسلامية في غرب آسيا».