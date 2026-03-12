جيش الاحتلال يطالب سكان مبنى بالضاحية الجنوبية بالإخلاء الفوري

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنذارا عاجلا بالإخلاء الفوري لسكان مبنى في حي العمروسية بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه بمنصة «X» قبل قليل: «لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الإرهابي، أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورا، والابتعاد عنها لمساقة لا تقل عن 300 متر».

#عاجل‼️ انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وتحديدًا في حي العمروسية



🔸لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الإرهابي



وفي سياق آخر، نشر مقطع فيديو يظهر هجوم سلاح الجو على حواجز وعناصر من وحدة «البسيج» في طهران.

وقال: «بعد الضربة الواسعة التي طالت مصالح قوات الأمن الداخلي والبسيج، رصد جيش الدفاع قيام عناصر البسيج بإقامة حواجز في مناطق عدة داخل طهران»، لافتا إلى أن سلاح الجو هاجم هذه الحواجز والعناصر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وزعم أن هذه القوات تعد جزءًا من أجهزة الأمن التابعة للنظام الإيراني ومسئولة عن تنفيذ مخططات إرهابية، مضيفا أنها تقود عمليات القمع الرئيسية للاحتجاجات الداخلية باستخدام العنف الوحشي والاعتقالات الواسعة بحق المدنيين.

واختتم: «جيش الدفاع سيواصل استهداف منظومات وعناصر نظام الإرهاب الإيراني في كل مكان يعملون فيه».